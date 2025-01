La Repubblica – Conte vuole Garnacho: una nuova offerta può convincere lo United

La Repubblica ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e Manchester United per Alejandro Garnacho: “Così ha deciso Antonio dalla sua postazione di leader e dovrà prenderne atto Aurelio De Laurentiis, rientrato ieri dal suo lungo viaggio negli Stati Uniti. Tocca infatti al presidente dare il definitivo impulso alla trattativa per l’acquisto di Garnacho: il gioiello del Manchester United a cui non vedono l’ora di spalancare le porte a Castel Volturno. Un’offerta al rialzo (sui 50 milioni) farebbe probabilmente crollare la resistenza della società inglese“.