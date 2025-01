L’ex calciatore Paolo Di Canio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club, soffermandosi sul Napoli e su Antonio Conte:

“Conte quando arriva in certi ambienti, vedi Chelsea o Napoli dopo decimo posto, ti svuota di tutto il resto e ti fa morire prima in allenamento come raccontano tutti i suoi ex giocatori perché se non muori lì non sei pronto a morire in campo. E’ uno psicologo e tutti si buttano nel fuoco per lui”.