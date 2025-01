Il giornalista di Repubblica, Antonio Corbo, ha rilasciato delle dichiarazioni per il quotidiano, soffermandosi anche su Antonio Conte:

“Conte lancia un segnale. Dice che non gli serve un giovane in cambio di Kvara. Che il mercato va fatto bene. Che non è lui ad occuparsene. A chi allude lui? Anche a Garnacho che però è un giovane, e delude con il Manchester United sconfitto ieri 1-3 dal Brighton“.