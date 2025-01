Cds – Napoli, Danilo vuole solo gli azzurri: il brasiliano ha rifiutato tutte le altre offerte

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Danilo per il suo futuro avrebbe scelto il Napoli: “È il prescelto per rinforzare la difesa del Napoli. Da tempo. Il fatto è che su di lui sono piombati anche il Brighton ma soprattutto il Flamengo e il Santos. Brasile, casa. E dunque dubbi, ispirati soprattutto dalla voglia della sua famiglia di rientrare in patria. Danilo, però, sembra deciso: è pronto a scegliere il Napoli e ad aiutare Conte e la squadra a inseguire lo scudetto. Per esperienza, qualità e duttilità è un colpo all’altezza delle ambizioni. Se le cose andranno come spera il club, arriverà dopo la partita con la Juve. Da copione“.