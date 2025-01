Cds – Napoli, accordo con Garnacho vicino; in arrivo una nuova offerta allo United

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe vicino a trovare l’accordo con Alejandro Garnacho: “Il primo nella lista d’inverno è Alejandro Garnacho, sempre lui, il ventenne esterno argentino dello United che ieri è entrato al 64’ della sfida persa a Old Trafford con il Brighton. Il Napoli ha messo sul piatto 50 milioni di euro ma i Red Devils, stretti nella morsa del Fairplay finanziario, vogliono capitalizzare al massimo la cessione di un prodotto dell’Academy che a bilancio sarebbe profitto netto e hanno sparato 60 milioni di sterline. Il club azzurro potrebbe arrivare a 60 milioni di euro: potrebbe, e comunque non oltre. L’accordo con Garnacho è vicino, sembra che abbia anche parlato al telefono con Conte, mentre il ds Manna incontrerà lo United nelle prossime ore: domani, al massimo dopo. Un segnale importante che fa capire la voglia del ragazzo di trasferirsi al Napoli. Non è la prima volta che Conte ha un contatto diretto con i calciatori in entrata. La stessa cosa, seppur non telefonicamente, accadde con Alessandro Buongiorno. L’allenatore ed il difensore si videro in un noto locale di Torino prima che si chiudesse l’affare tra Napoli e Torino. Gli inglesi, tra l’altro, trattano con il Lecce l’acquisto di Dorgu, un esterno sinistro per un altro: potrebbe essere la settimana dell’incastro. Anche il Chelsea è interessato a Garnacho, ma i Blues devono prima vendere per acquistare. Piste alternative: lo svizzero Dan Ndoye del Bologna, 24 anni. La suggestione: Mattia Zaccagni, 29 anni, che ieri ha dichiarato di non voler lasciare la Lazio“.