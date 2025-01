Cds – Juventus, diversi sono da valutare in vista di Napoli: Conceiçao, McKennie e Yildiz

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Kenan Yildiz, Weston McKennie e Francisco Conceicao, calciatori della Juventus che sono in dubbio dopo i recenti problemi fisici in vista della gara contro il Napoli: “Premessa, nessuno dei due ha riportato lesioni ma il quadro rimane sempre preoccupante perché siamo alla vigilia della sfida decisiva di Champions con il Bruges ed entrambi sono in forte dubbio. Sia il gioiello turco sia il jolly statunitense hanno un affaticamento, all’adduttore destro Kenan e al flessore sinistro Weston. Significa che il danno non è serio, ma tale comunque da non consentire verosimilmente un recupero nel giro di poche ore. L’allenamento di oggi sarà decisivo per capire se ci saranno margini per un recupero e lo stesso discorso vale pure per Conceiçao, assente da quattro partite per il sovraccarico muscolare patito a Riyad nel riscaldamento della semifinale di Supercoppa. Ieri Chico ha lavorato ancora a parte e oggi farà il test decisivo; l’obiettivo per lui più raggiungibile, in ogni caso, sembra la sfida con il Napoli di sabato prossimo. In nessuno dei casi, infatti, si forzerà il rientro“.