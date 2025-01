Rinnovo Meret, non ci sono novità: la problematica

Anche ieri Alex Meret è stato protagonista di una prestazione di spessore che ha permesso al Napoli di trionfare sul campo dell’Atalanta e rimanere in vetta alla classifica.

In questa stagione il numero 1 friulano sta avendo un rendimento importante e i numeri parlano in suo favore con 13 gol subiti in 18 partite e diverse parate decisive nel corso della stagione.

Il calciatore della Nazionale però ha un contratto in scadenza nel 2025 e ad ora non ci sono novità sul fronte rinnovo e Il Mattino sottolinea come ci sia in programma un incontro con il procuratore Pastorello per proseguire l’avventura sotto la guida Conte.