Napoli-Juventus: 3 giocatori bianconeri rischiano di saltare il big match del Maradona.

Dopo la vittoria di ieri sera del Napoli a Bergamo, l’entusiasmo in città e nello spogliatoio è alle stelle.

Adesso sta allo specialista Antonio Conte, rimettere calma nell’ambiente in vista dell’altro big match di Sabato prossimo alle 18.00 contro la Juventus allo stadio Maradona.

Thiago Motta, in vista della sfida di Sabato contro il Napoli, dovrà valutare la condizione di 3 suoi giocatori, che rischiano di essere indisponibili per il big match del Maradona.

Si tratta di Kenan Yildiz, Weston McKennie e Francisco Coinceçao, tutti e 3 a rischio per la sfida contro la squadra partenopea.

Per il turco, confermato l’affaticamento all’adduttore sinistro, anche se sono state escluse lesioni. Domani verrà valutato nuovamente dallo staff medico della Continassa. Il giocatore proverà a tornare in campo già martedì in vista del match di Champions League contro il Club Brugge.

Per quanto riguarda il centrocampista statunitense, ha rimediato un affaticamento al flessore sinistro, anche per lui le condizioni saranno rivalutate domani in vista degli impegni europei della Juventus in settimana.

Il portoghese invece, sta continuando il lavoro a parte per recuperare a pieno la condizione fisica.

Ci saranno contro il Napoli?