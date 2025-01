Napoli di ritorno da Bergamo a Capodichino: Raspadori scatenato sul pullman festeggia così.

Nella nottata di ieri, i tifosi del Napoli hanno atteso la squadra all’aeroporto di Capodichino, mentre gli azzuri erano di ritorno da Bergamo dopo l’importantissima vittoria, proprio come avevano fatto alla partenza per dare la carica in vista dello scontro scudetto contro l’Atalanta al Gewiss Stadium.

I giocatori del Napoli, soprattutto i nuovi innesti estivi e del mercato di Gennaio, sono rimasti impressionati dell’accoglienza dei loro tifosi all’aeroporto, come testimoniato dalle storie postate sui social da Scott Mc Tominay e Philip Billing (ancora in attesa del suo esordio con la maglia azzurra).

L’aereo di ritorno da Bergamo, è atterrato a Napoli alle 02.20, con più di un ora di ritardo rispetto all’orario previsto (01.15).

Una volta arrivati a Capodichino, la squadra è salita sul pulmann di ritorno a Castel Volturno.

Fuori all’aeroporto ad aspettarli c’era una folla di tifosi partenopei, che hanno ringraziato la squadra per la straordinaria vittoria esterna di Bergamo.

Lo stesso ha fatto Conte, che con un megafono ha ringraziato tutti i tifosi presenti all’aeroporto di Napoli e quelli non residenti in Campania che nonostante la trasferta vietata hanno riempito il settore ospiti al Gewiss Stadium.

Tra i volti della festa del Napoli in pullman, c’è quello di uno scatenato Giacomo Raspadori. Jack infatti, oltre a scherzare in napoletano con i suoi compagni, con la celebre frase uscita su tutte le più autorevoli pagine social di calcio “frat ro caz*”, sembrerebbe aver detto al cholito Simeone di mandare il video dei festeggiamenti a Capodichino dei tifosi ad un certo Kvaratskhelia, ex da pochi giorni, ormai giocatore del PSG.