Il Napoli di Neres brilla: 14 gol in 6 partite grazie al numero 7

Può sembrare una coincidenza, ma probabilmente non lo è affatto. Da quando Davide Neres è diventato titolare, il Napoli ha ritrovato brillantezza e incisività in attacco. I numeri parlano chiaro: 14 gol nelle ultime 6 partite di campionato, con una media superiore a due reti a gara. Prima del suo ingresso stabile tra i titolari, il Napoli vinceva comunque, ma segnava con meno frequenza. L’impatto di Neres, con la sua qualità e vivacità, ha trasformato l’attacco azzurro, rendendolo costantemente pericoloso e capace di offrire spettacolo, come dimostrato nella vittoria contro l’Atalanta a Bergamo.