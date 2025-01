“Venite a prenderci” è il titolo scelto oggi dal quotidiano partenopeo Il Mattino per celebrare la straordinaria vittoria del Napoli. Gli azzurri hanno conquistato Bergamo e consolidato il loro dominio in campionato, portandosi a +6 sull’Inter. Cuore, classe e sogno sono le parole chiave, mentre Politano e Lukaku vengono descritti come i “guerrieri” protagonisti. Di seguito, la prima pagina completa.