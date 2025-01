Gasperini a Sky: “Faccio fatica a digerire questa sconfitta, abbiamo giocato una grande partita”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare l’esito della partita disputata contro il Napoli. Di seguito, le sue parole.

“Faccio fatica a digerire questa sconfitta per i numeri, per quello che si è visto in campo e per il gioco. Per noi non è una sconfitta semplice da accettare. Non siamo mai mancati, è normale che giocando ogni 3 giorni possa subentrare un po’ di fatica, ma abbiamo giocato contro le migliori squadre del campionato. Dobbiamo pensare al nostro percorso e alle nostre partite. Oggi abbiamo pagato questo risultato, mentre altre volte ci è andata bene. Oggi abbiamo fatto bene sotto tutti gli aspetti”.

“Dopo una partita del genere non devo dire nulla al gruppo, non andiamo dietro ad un risultato così quando poi abbiamo giocato anche una bene. Abbiamo fatto una grande partita anche se non abbiamo raccolto nulla e per questo andiamo avanti con fiducia. Ho visto grande qualità contro una squadra forte come il Napoli. Quando esci da queste prestazioni riparti ancora più forte, sono sicuro che sapremo reagire. Non abbiamo tempo di rammaricarci su un risultato di una partita che negli episodi non ci è girata bene”.