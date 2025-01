Gasperini a Dazn: “Per larghi tratti siamo stati superiori al Napoli. Scudetto? Forse ci mancano degli step”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l’esito della partita disputata contro il Napoli. Di seguito, le sue parole.

“Sul secondo e sul terzo gol pesano dei nostri errori. Però, siamo soddisfatti della nostra prestazione: anche se si parla di equilibrio, siamo stati superiore in larghi tratti della partita. Siamo rammaricati della sconfitta, ma sono partite in cui non puoi permetterti certi errori. Contro squadre così forti paghi. Nel recente periodo abbiamo avuto della fortuna, ultimamente non è così. Da stasera usciamo molto convinti dei nostri mezzi, ma, allo stesso tempo, dispiaciuti. Sapremo reagire”.

“Livello scudetto? Probabilmente non lo siamo, mancano degli step. Non ne abbiamo mai parlato o pensato, ma continueremo a giocare per cosa ci è stato accreditato. Questo risultato non deve annullare il percorso di questi ragazzi, essere distaccati dalla zona scudetto non conta: se c’è un netto vantaggio sulle altre squadre in classifica, significa che abbiamo lavorato bene”.

“Hien e Retegui? Ci sono tanti calciatori che hanno giocato una buona partita. Tolto Carnesecchi che non è stato impegnato troppo dagli avversari, tutti hanno fatto un’ottima partita. In altre gare siamo stati più fortunati, oggi usciamo dal campo con zero punti raccolti, ma consapevoli di essere una squadra di livello”.

“Classifica? Voi andate sempre oltre: lo Scudetto, le posizioni… Questo non è parlare di calcio. Guardate le partite e godetevele! Stasera usciamo con zero punti ma con una partita molto positiva. Martedì abbiamo la possibilità di qualificarci per gli ottavi di Champions con due gare d’anticipo, sarebbe tanta roba. Disputiamo una partita ogni tre giorni e stiamo comunque mantenendo un livello alto, dobbiamo esserne felici. Guardare sempre agli altri toglie soddisfazione verso ciò che si sta raccogliendo”.