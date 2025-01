Francesco Repice: “Conte è un maestro nell’incidere le proprie idee nella testa dei giocatori”

Il famoso giornalista Francesco Repice, ha detto la sua su Antonio Conte e su come sia maestro nell’incidere le proprie idee nella testa dei suoi giocatori.

Repice: “Per me Conte è un genio! Non esiste al mondo un allenatore più bravo di lui ad incidere le sue idee nella testa e nei cuori dei giocatori”

“Tatticamente: Ogni partita è un capolavoro tattico del gioco del calcio, oltre al risultato c’è molto di più, anche nelle capacità difensive delle sue squadre e nel non mollare mai”

“Tecnicamente: migliora in modo esponenziale le capacità e il livello del gruppo, credendo in ogni singolo calciatore e lavorando ad personam con ogni singolo componente della squadra, considerando tutti i suoi giocatori, senza fare differenze tra chi gioca di più e chi meno”

“Mediaticamente: Sa sempre quello che deve dire, quando lo deve dire e come lo deve dire. Sa caricare il gruppo e sa svincolarsi con classe alle domande dei giornalisti, levando anche pressione al gruppo dopo una serie di risultati positivi.”

“Amministrativamente: Sceglie, motiva, indirizza le scelte del club, senza mai sbagliare un colpo”

“Inoltre sa ricostruire, non è la prima volta che prende squadre in difficoltà e le riporta in alto, ciò che serviva al Napoli. È l’allenatore giusto al momento giusto per questo fantastico gruppo e per tornare a sognare”

Che ne pensate delle parole del noto giornalista Francesco Repice? Ha ragione secondo voi?