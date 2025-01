Alle 2 il volo atterra a Capodichino, e mezz’ora dopo il pullman della squadra avanza a fatica tra una folla di circa 5.000 tifosi in festa. I giocatori condividono l’entusiasmo in diretta sui social, regalando momenti di pura gioia. Tra questi, spicca un video trasmesso da Giovanni Simeone su Instagram, in cui l’attenzione è su Giacomo Raspadori. “Ue frat ro ca**”, esclama l’ex Sassuolo, ripreso dal compagno di squadra in una scena che è già diventata virale.

https://twitter.com/cicciosanji_fns/status/1880799629614387662?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1880799629614387662%7Ctwgr%5Ee8e0d6c6aace20ec839b5bc5fa52d5d29c364d9e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tuttonapoli.net%2Fdai-social%2Fraspadori-show-nel-pullman-a-capodichino-la-frase-in-dialetto-e-gia-virale-ue-frat-ro-599312