De Laurentiis torna in Italia e ha pronti 3 acquisti: il punto

Dopo l’apoteosi per la vittoria del Napoli contro l’Atalanta, la squadra allenata da Antonio Conte si porta sopra di sette punti sull’ Atalanta e sei sull’ Inter che ha due partite in meno.

In città l’entusiasmo è alle stelle e i tifosi hanno accolto la squadra a Capodichino di ritorno da Bergamo ma l’opera non è conclusa qui; con la partenza di Kvaratskhelia ufficializzato dal PSG, il Napoli dovrà mettersi al lavoro per riempire il buco in organico.

L’edizione odierna de La Repubblica fa il punto sul mercato del Napoli e la voglia di mister Conte di ottenere 3 acquisti, il patron De Laurentiis in giornata farà ritorno in Italia da Los Angeles e si muoverà in prima persona per accontentare il tecnico salentino; i nomi sulla lista dei desideri sono quelli dell’ala 2004 del Manchester United Alejandro Garnacho, il terzino brasiliano Danilo e il giovane attaccante spagnolo in forza al Deportivo La Coruna Yeremay.