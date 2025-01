DAZN – Corsi su Fazzini: “Ascolteremo qualsiasi offerta, oggi è un nostro calciatore”

Ai microfoni di Dazn, Rebecca Corsi, vice presidente dell’Empoli, ha rilasciato delle dichiarazioni su Jacopo Fazzini e il momento della squadra toscana. Il trequartista, è stato vicino al Napoli e alla Lazio. Ecco le sue parole:

“Bisogna restare a fianco della squadra, stare uniti, lavorare al meglio e credere in ciò che si è fatto. L’offerta per Fazzini era adeguata ma c’era un un intoppo sulla formula, oggi è un nostro calciatore, ascolteremo qualsiasi offerta ma se non dovesse arrivare, continuerà a giocare per noi.

Ora ci attende un mese difficile con partite importanti, ma è la Serie A, le affronteremo una alla volta”.