Corriere dello Sport: “Big Napoli, capolavoro di Conte a Bergamo”

“Big Napoli” è il titolo di apertura scelto dal Corriere dello Sport per la prima pagina odierna. La squadra di Conte firma un capolavoro con una vittoria per 3-2 a Bergamo, consolidando il primato a +6 sull’Inter e con Lukaku che mette in ombra Gasperini.

In taglio basso, spicca il titolo “Motta XXL”: la miglior Juve dell’anno domina un Milan in grande difficoltà, vincendo 2-0. Thiago Motta guida i bianconeri al quarto posto con una prestazione impeccabile, impartendo una lezione tattica a Conceicao.