Bufera United, crisi nera per i red devils. I tifosi si sfogano contro la squadra e non solo…

Il Manchester United sempre più in crisi nera. Perde ancora, nuovamente in casa contro il Brighton di Fabian Hürzeler per 1-3. Non basta il rigore segnato da Bruno Fernandes al 23′ minuto, in risposta al gol del Brighton con Minteh al 5′ minuto, per rimanere almeno in pareggio.

Il nuovo vantaggio del Brighton avviene nel secondo tempo grazie alla rete di Mitoma al 60′ minuto. Chiude poi definitivamente i giochi Rutter al 76′ realizzando il doppio vantaggio per i seagulls.

I Red Devils perdendo anche questa partita precipitano al 13° posto in classifica nella Premier League.

Rubert Amorim, subentrato in corsa a Ten Hag, lasciando la sua panchina allo Sporting Lisbona, dove stava facendo molto bene, era arrivato per invertire la rotta dello United, che però sembra essere entrato in un tunnel buio, dove i Red Devils fanno fatica a trovare la luce per uscirne.

L’allenatore portoghese è stato durissimo in conferenza stampa, ecco cosa ha detto: “Siamo il peggior Manchester United della storia, è inaccettabile giocare così”.

I tifosi dei Red Devils, stanchi e affranti, hanno inveito pesantemente contro la squadra e non solo…

Difatti i supporters dello United, si sono scagliati anche contro un giocatore in particolare.

Si tratta del 20enne argentino Alejandro Garnacho, obbiettivo del Napoli per il vice Kvaratskhelia.

L’attaccante argentino, è stato criticato ed invitato ad andarsene dal club inglese al più presto dopo la presentazione mediocre di oggi.

Alcuni tifosi inglesi hanno detto che, “se il Napoli fosse realmente interessato al calciatore per 55 milioni, sarebbe un offerta imperdibile per i Red Devils e da accettare immediatamente, visto la scarsa qualità del giocatore argentino“.

Inoltre il giovane giocatore argentino gradirebbe la destinazione, ma la distanza fra le due società è ancora molta. Lo United spara alto, ma il Napoli non vuole spendere tutti i soldi della cessione di Kvaratskhelia, si cerca dunque un intesa fra i 2 club.

Si spera di avere dunque al più presto l’argentino all’ombra del Vesuvio, la dead line per la fine della trattativa è prevista per il prossimo weekend, se non si riuscisse in questo tempo previsto a trovare un accordo fra le 2 società, il Napoli virerà su altri profili.

Tra le possibili alternative all’argentino ci sono: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Patrick Dorgu (Lecce), Edon Zhegrova (Lille), Ademola Lookman (Atalanta), Yeremay Hernández (Deportivo de La Coruña) e Dan Ndoye (Bologna).

Cosa ne pensate? Riuscirà il Napoli a prendere Garnacho?