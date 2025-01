Anguissa è il migliore in campo del Napoli, i quotidiani non si risparmiano sui voti

Frank Zambo Anguissa è tra gli uomini chiave del centrocampo di Antonio Conte e ieri ha confermato ciò sfornando una prestazione sontuosa con 2 assist decisivi per McTominay e Lukaku e facendo sentire sempre la propria fisicità in campo.

Il giorno dopo è plebiscito sui quotidiani con voti che oscillano tra l’8 dato dal Corriere dello Sport e Il Mattino e diversi 7.5 tra cui Eurosport e la Gazzetta dello Sport.

Il Mattino sottolinea nonostante la gara positiva e il voto alto anche un errore del camerunense: “L’assist per McTominay è stellare, come lo è il cross per Lukaku. Parte dai primi minuti il duello con Ederson. Sbaglia solo una cosa: nella circostanza del vantaggio dell’Atalanta: lascia tanto spazio al brasiliano che può servire Retegui ma poi salta addosso al centrocampo dell’Atalanta come una tigre affamata.“

Il Corriere dello Sport condivide il voto rimarcando la supremazia su Ederson: “Una prestazione super, è l’uomo ovunque. Ringhia su Ederson e strappa il pallone fondamentale per il 2-1, da quel momento in poi giganteggia. Due assist, il secondo di pura forza“.

La Gazzetta invece dà un 7.5: “L’assist a McTominay e la ciliegina per Lukaku. Aggressione contro tutti, volate in profondità. Travolge anche un dominatore come Ederson.”

Lo stesso voto è condiviso da Eurosport: “Momento d’oro per il centrocampista camerunense del Napoli. Due assist semplicemente da manuale per i gol di McTominay e Lukaku. In più, fisicità e qualità a go go in zona nevralgica.”