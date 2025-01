Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole: “Sostituto di Kvaratskhelia? Garnacho sarebbe un colpo da capogiro. Ma bisogna fare delle considerazioni: prendere un giocatore già pronto ora oppure aspettare giugno?. Per lo scudetto il Napoli deve lottare, ma non ha il dovere di vincere a tutti i costi”.