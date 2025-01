Orsi, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Televomero. Queste le sue parole sull’addio di Kvaratskhelia. Queste le sue parole: “De Laurentiis ha fatto una prodezza di grandi dimensioni, non ha rinnovato il contratto del giocatore ed è riuscito a venderlo a più di 70 milioni. Ndoye come suo sostituto? Non credo che il Bologna voglia privarsene, ma sarebbe una buona riserva. Se dovesse arrivare Garnacho farebbe sicuramente il titolare”.