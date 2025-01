Manna a Dazn nel pre-gara di Atalanta-Napoli: “Sul mercato… Kvara è stata un uscita importante..”

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-gara di Atalanta-Napoli.

Al ds azzurro sono state chieste indiscrezioni in merito al mercato di Gennaio, dopo la partenza di Kvara e quale potrebbe essere il suo sostituto, visto i tanti nomi accostati al Napoli in settimana.

Il ds Manna ha risposto così:

Manna: “Il mercato di Gennaio è complicato, soprattutto dopo l’uscita di Kvara. Sicuramente dobbiamo intervenire sul mercato per rimpiazzarlo. Cerchiamo di fare il massimo e fare punti in campionato con la nostra rosa a disposizione, che è molto qualitativa e fatta da ragazzi che danno sempre il 100%”

“Sicuramente Kvicha è un giocatore importante, ma la distanza tra le parti per il rinnovo era troppa rispetto alle richieste della società e quelle del giocatore e del suo entourage. Il calciatore voleva partire e ha chiesto la cessione, dunque il club lo ha accontentato ad una buona cifra. Gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro. Continuiamo ad andare avanti con i nostri e fare i punti che servono per rimanere dove stiamo adesso”.