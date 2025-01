Lukaku a Dazn: “Stiamo lavorando bene, ma dobbiamo continuare così. Kvaratskhelia? Gli auguro il meglio”

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della partita Atalanta-Napoli. Di seguito, le sue parole.

“Gol più importante con il Napoli? Non posso dirlo. È stata una partita importante, volevamo dimostrare di saper giocare contro le big. Ora dobbiamo guardare avanti. Nelle ultime gare stiamo giocando tutti bene, abbiamo fatto un grande passo in avanti. Stiamo lavorando bene e c’è maturità, ma dobbiamo continuare così perché la stagione è ancora lunga. Kvaratskhelia? Era un calciatore importante per noi, gli auguro il meglio ma dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi”.