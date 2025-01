Intervistato a Psg Tv il neo acquisto del Psg Khvicha Kvaratskhelia, subito dopo il suo annuncio del club ha detto la sua sul suo arrivo a Parigi. Ecco quanto detto:

“È un onore poter indossare la maglia del PSG. Per me è un sogno giocare per una delle squadre più grandi del mondo. Sono molto orgoglioso, è un sogno e combatteremo insieme per realizzare i nostri sogni. Sono molto felice. Sono qui per il progetto è ciò che mi ha convinto a venire qui. So cosa vuole raggiungere il club e come funziona con i giocatori. È in linea con chi sono, molti grandi giocatori hanno giocato qui, quindi non ci ho pensato molto quando ho avuto l’opportunità di venire qui. Lavorerò con Luis Enrique, uno dei migliori allenatori al mondo, so che imparerò molto lavorando con lui e sono molto felice di essere allenato da Luis Enrique”