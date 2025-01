Kvaratskhelia atterra a Parigi, ma passa inosservato. L’accoglienza nella capitale francese non è delle migliori per il georgiano.

Khvicha Kvaratskhelia, autore di uno straordinario e magico scudetto con il Napoli nel 2023, dopo 2 anni e mezzo ha lasciato il club a Gennaio.

Sono molti i momenti belli vissuti in maglia azzurra per l’attaccante georgiano, che però ha messo fine alla sua avventura in maglia partenopea proprio ieri, lasciando definitivamente la città di Napoli con sua moglie Nitsa, volando verso Parigi, dando così inizio ad un nuovo passo, molto importante per la sua carriera da giocatore.

Ad aspettarlo fuori all’aeroporto della capitale francese, c’erano tutt’altro che caroselli di tifosi, l’accoglienza del georgiano a Parigi è stata desertica e glaciale.

Sicuramente non come si aspettava l’attaccante georgiano, ex Napoli, visto come era abituato a Napoli.

Cosa ne pensate? A Napoli sarebbe mai successo?