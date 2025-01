L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano Lukaku ha sempre saputo come esprimersi, in tutte le lingue del gol: e adesso che sta a quota sette, viene naturale pensare che debba farcela a raggiungere i 400 gol in carriera. Il suo Napoli sta cambiando, deve dividersi tra Politano e Neres, fungere da sponda per costruirsi questa nuova esistenza da assist-man e comunque rappresentare il fulcro per coronare il sogno di una città. Lukaku segna una partita sì e due no. Sembrerebbero poche e invece sono il giusto per chi coltiva segretamente speranze che anche Conte comincia ad avere. Da considerare poi che Lukaku ha avuto bisogno d’un periodo fisiologico per riscaldare quella stazza e quella muscolatura intorpiditi da una preparazione meno possente rispetto a quella del suo mentore.