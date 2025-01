Conte a Dazn: “Atteggiamento? Continuiamo a migliorare, altrimenti non si spiegherebbe questa classifica. Scudetto? Non dobbiamo togliere il piede dall’acceleratore”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria dei partenopei sull’Atalanta. Di seguito, le sue parole.

“I complimenti vanno fatti ai ragazzi. La partita era impostata in maniera chiara, non volevamo andarli a prendere sempre. Poi capita che salta la prima pressione, ma siamo sempre stati propositivi. Questa è stata la chiave anche rispetto alla gara del Maradona. Sulla fase di possesso Lobotka ha un po’ sofferto, ma si tratta di gare giocate ad alta intensità. Abbiamo tenuto botta ad una squadra che in questo è maestra, noi siamo degli alunni che cercano di migliorare per diventare un domani maestri anche in fase di pressione, non solamente in quella di possesso”

“Atteggiamento? Siamo una squadra che ha avuto dei netti miglioramenti. Sentivo Gaserini, il loro percorso dura da 7 anni, mentre noi partiamo da 6 mesi avendo perso calciatori importanti. Sono molto contento, lo dico ogni volta che vado a Castel Volturno, perchè incontro un gruppo che vuole lavorare e migliorare. Altrimenti questi risultati non si possono spiegare. La strada è il miglioramento del singolo per poi migliorare il collettivo, il Napoli è una squadra che può dare fastidio ed è il nostro obiettivo. Questa gara ci dà grande autostima, perchè non siamo li per abbassarci, ma siamo anche pronti a sferrare cazzotti. Attaccando, pressando ed anche rischiando, ma questo deve essere il cammino se vogliamo essere una squadra europea e con ambizione”.

“Scudetto? Stiamo andando troppo veloce, ma non vogliamo togliere il piede dal pedale. Ai ragazzi dico sempre che dobbiamo mettere fieno in cascina per ritornare in Europa. Se guardi la classifica sei lassù e non vuoi tornare giù, ci sono tante squadre forti da affrontare, ed anche loro possono darci fastidio. Dovremo essere bravi a non togliere il piede dall’acceleratore, sapendo che stiamo facendo cose importanti anche nelle difficoltà. Non voglio sentire lamentele su questo, da nessuno”.