L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli è alla ricerca di rinforzi per l’organico di mister Conte. Piace Yeremay Hernandez, ala sinistra di piede destro del Deportivo La Coruña. Yeremay detto il Peke, per la stazza non esattamente da corazziere, è un destro naturale rapido e con un ottimo dribbling. Ha 22 anni, e in questa stagione della sua squadra ha segnato 8 gol in 18 partite. È nel giro dell’Under21. Ma nella sua breve carriera ha solo tre campionati di terza divisione spagnola e ora quello di seconda. Ecco perché il Napoli insisterà con Garnacho: colmare la voragine che la partenza di Kvaratskhelia ha creato all’interno è una missione molto rischiosa. A Manna, però, Yeremay piace, ritiene che abbia le caratteristiche giuste.