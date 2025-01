Atalanta-Napoli, gli azzurri lottano e vincono: le pagelle di MN

Meret 5: Non viene mai chiamato in causa, becca il gol dell’ 1-0 sul primo palo, dove non ha molte colpe, ma per i portieri beccare gol sul proprio palo non è mai il massimo. Miracolo su De Ketaelare, ci mette una pezza sul colpo di testa del belga che va vicinissimo al 3-2.



Juan Jesus 6: si vede poco, ma fa il suo, anticipa bene gli attaccanti dell‘Atalanta ed evita rischi per il Napoli.



Rrahmani 6: Nulla di troppo speciale, anche lui fa il suo lavoro, si vede poco ma pulisce bene l’area da eventuali rischi della formazione bergamasca. Male nell’azione del pareggio dell’Atalanta si fa passare sotto le gambe il pallone sul tiro di Lookman che poi finisce in porta.



Di Lorenzo 5,5: Non troppo bene in fase difensiva, Lookman lo salta spesso, ma bravo sulla fascia e nei cross che mette in area in fase offensiva. Scivola male sul recupero di Lookman che poi si inventa una magia non facendo vedere il pallone ai difensori del Napoli.



Olivera 6,5: Si scambia buoni palloni con Neres, e spesso lancia bene il brasiliano sulla fascia.



Anguissa 7: In mezzo al campo si vede tanto, ma è impreciso nel controllo palla. Fa assist per il 2-1. Nel secondo tempo è imponente e guida il centrocampo.



Mc Tominay 8: Sta dappertutto, serve bene Lukaku che a sua volta con le sue sponde lo riserve creando un vero e proprio 1-2 nell’asse belga-scozzese, che porta l’ex Premier League ad inserirsi in area e ad essere pericoloso. Realizza il gol del 2-1 che porta gli azzurri in vantaggio.



Lobotka 5: Non interpreta bene la gara per le pressioni davanti e dietro dei giocatori della formazione di Gasperini. Non riesce ad incidere e a guidare la regia come sempre. Molto impreciso nel controllo palla.



Politano 7: Ottimo sia in fase offensiva che in quella difensiva come sempre. Realizza un gol pazzesco per il momentaneo pareggio azzurro al Gewiss Stadium.



Lukaku 7: Ottime sponde ricevute da Mc Tominay, completa bene l’1-2 con lo scozzese che crea al Napoli azioni pericolose. Sfrutta al massimo il suo strapotere fisico e la sua esperienza internazionale in campo. Se la cava abbastanza bene nonostante la marcatura ad uomo di Hien e Scalvini. Sigla il gol del 3-2 di testa che regala i 3 punti ai partenopei e l’allungamento in classifica sulla Dea.



Neres 7,5: Saetta sulla fascia, dribbling ubriacanti e giocate fantastiche come il tacco con cui serve Anguissa che a sua volta realizzerà l’assist per Mc Tominay che sbatte la palla in porta per il momentaneo 2-1 partenopeo. Realizza anche l’assist del pareggio azzurro di Politano. Anche oggi come sempre decisivo il brasiliano.