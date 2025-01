SSC Napoli – I tifosi azzurri a Capodichino contro il divieto trasferta: distribuiti fogli per il cambio residenza

Il Napoli lascia la Campania e si prepara alla sfida di domani sera a Bergamo contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. I tifosi azzurri sono stati al fianco della squadra ed hanno voluto protestare contro il divieto di essere in trasferta per tifare la propria passione. Proprio per questo motivo sono stati distribuiti volantini in cui si compila un modulo per il cambio di residenza in segno di vicinanza alla squadra e rabbia per un provvedimento sempre più frequente che vogliono utilizzato nei confronti dei tifosi azzurri. Di seguito il video: