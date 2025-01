Sky Sport UK – Garnacho primo nome della lista di mercato anche del Chelsea: i Blues stanno valutando l’acquisto

Sky Sport Uk ha delle novità importanti per quanto riguarda Alejandro Garnacho, che nella lista di mercato di Antonio Conte si trova al primo posto come post Kvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto appreso dall’Oltremanica su di lui non ci sono soltanto gli azzurri, ma anche il Chelsea è molto volenteroso di acquistarlo in questa sessione invernale. Sono due i nomi finiti sul taccuino della squadra allenata dall’italiano Enzo Maresca: il primo è l’ala argentina del Manchester United, mentre il secondo è Binoe Gittens del Borussia Dortmund.