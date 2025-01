Garnacho, parla Scholes: “Troppi errori, possiamo fare a meno di lui”

Dopo la partenza di Kvaratskhelia, il Napoli ha individuato in Alejandro Garnacho il profilo perfetto per sostituire il georgiano. A Manchester, nonostante il prezzo alto richiesto per il cartellino dell’argentino, non tutti sarebbero sconvolti alla sua partenza. Tra questi, la leggenda del club Paul Scholes, che ha parlato della questione Garnacho.

Di seguito le sue parole: “Penso che lo United possa fare anche a meno di Garnacho. Sebbene sia un giocatore giovane e interessante, sbaglia un po’ troppo da un punto di vista tecnico. Nella partita del Manchester contro il Southampton, ha dimostrato di non sapere prendere sempre la decisione giusta. Da tifoso dello United, se vendessero Garnacho non ne sarei preoccupato”.