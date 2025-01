Fabrizio Romano – Il Milan è in trattativa avanzata per ingaggiare Kyle Walker, l’inglese si libererà dal City a 0

Il Milan sta per completare un acquisto di grande spessore dal punto di vista sia tecnico che di leadership a livello internazionale come riportato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Come scritto dai due su X i rossoneri sono in trattativa avanzata per completare nei prossimi giorni l’acquisto di Kyle Walker dal Manchester City. Il terzino inglese è in trattativa con i Citizens per rescindere il contratto così da liberarsi a 0 per il club milanese. Per lui la società rossonera ha ponto un contratto con scadenza a giugno 2027.