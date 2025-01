Clamoroso Juventus – Problemi per l’arrivo di Kolo Muani, il Psg si è accorto di aver terminato gli slot di prestiti consentiti

Clamoroso quanto sta accadendo in questi minuti nell’ambiente Juventus, con la trattativa per Kolo Muani che ha subito una forte frenata a causa di un errore da parte del Paris Saint Germain. Come riportato da varie testate i parigini non si erano accorti di avere in prestito già 6 giocatori, numero massimo consentito dalla Fifa, e proprio per questo motivo si sta cercando una soluzione che possa accontentare le parti. Il trasferimento era quasi completato, mancavano solo gli ultimi passaggi burocratici quando ci si è accorti della mancanza di slot liberi. Ora le due squadre stanno cercando una soluzione, che il Paris Saint Germain potrebbe trovare richiamando dal prestito uno dei 6 giocatori o cedendone uno a titolo definitivo.