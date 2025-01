Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Juventus e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli di Conte ha già intrapreso la strada giusta per provare a giocarsi lo Scudetto fino al termine della stagione. C’è grande attenzione da parte dei calciatori in campo in ogni partita ed in ogni fase dei singoli match.

Si è venuto a creare un grande gruppo, un dato di fatto che si evince da come tutti i calciatori in campo attaccano e difendono all’unisono, con automatismi rodati. Non avendo impegni infrasettimanali, a differenza di Inter ed Atalanta ad esempio, gli azzurri hanno modo di preparare le sfide con ulteriore accuratezza ogni giorno della settimana”.