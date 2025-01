Brambati: “Conte ci è rimasto malissimo per l’addio di Kvara, non se lo aspettava, lo reputava molto importante”

Il procuratore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma Maracanà di Kvicha Kvaratskhelia e del suo addio al Napoli per il Paris Saint Germain. Queste le sue parole: “Conte in questa situazione è stato super sincero, ci è rimasto molto male per tutta la situazione, non si aspettava sarebbe successo. Si è incavolato anche con se stesso, perché il lavoro che ha fatto per farlo rimanere è andato in fumo. Reputava Kvara un giocatore molto importante, indipendentemente dal fatto che il giocatore non stesse facendo molto bene. Ora si spiega perché non stava facendo benissimo, perché se con la testa sei da un’altra parte questo succede. Ora sarà difficile per ADL gestire gli 80 milioni che arriveranno per lui. Conte non glieli farà spendere tutti quanti, ma vorrà sicuramente qualche nome importante. Il nome circolati quelli sono, Manna è un dirigente che è cresciuto tanto e come ha tirato fuori dal cilindro McTominay magari ne riesce a tirare fuori un altro di questo tipo”.