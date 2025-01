Clamorosa offerta in arrivo dall’Inghilterra per la Juventus, con il Manchester City che è forte sul terzino italiano Andrea Cambiaso. La squadra allenata da Pep Guardiola come riportato dagli esperti di mercato Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano è pronta a portare alla Vecchia Signora un’offerta tra i 60 e i 65 milioni di euro. Per lui la bianconeri vorrebbero 80 milioni di euro, previsto un incontro tra le due società nei prossimi giorni.