Tuttosport – Sostituto Kvara, Conte non ha troppa fretta per due motivi

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito della questione relativa al sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato, il Napoli ha nel mirino 3 nomi: Alejandro Garnacho, Edon Zhegrova e Dan Ndoye. Tuttavia, Antonio Conte non sta forzando la mano, sia per l’esplosione di David Neres sia perché sta lavorando in maniera più pragmatica rispetto al passato.

“Chi sarà il sostituto di Kvicha? Il Napoli sta lavorando principalmente su tre nomi (Garnacho del Manchester United, Zhegrova del Lille e Ndoye del Bologna) e Conte lo attende senza mettere troppa fretta a De Laurentiis. Per due ragioni. Innanzitutto, perchè nel Napoli è esploso Neres, titolare da 5 partite di fila, tutte vinte dagli azzurri anche grazie al suo rendimento crescente. Ma quella più importante è la seconda: è diventato un coach anche pragmatico. In precedenza lasciava le società che non lo accontentavano sul fronte mercato, mentre nel Napoli ha tenuto botta e ha lavorato forte per migliorare tutto l’organico: gli ultimi esempi di Spinazzola e Juan Jesus sono rappresentativi di un diverso modo di pensare. E con un Conte più solido sotto l’aspetto nervoso, capace di rivedere anche il suo dogma tattico, la possibilità che il Napoli lotti per lo scudetto fino all’ultima giornata, è molto concreta”.