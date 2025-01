The Sun – Il Napoli si inserisce nella corsa a Rashford. La situazione

C’è anche il Napoli nella corsa a Marcus Rashford. Lo svela la testata inglese The Sun. Secondo quanto riportato, Antonio Conte stima tantissimo il calciatore del Manchester United, e vede in lui un possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, prossimo ad accasarsi al Psg. Il calciatore, dal canto suo, gradirebbe la destinazione, ed arriverebbe in prestito fino alla fine della stagione. Su di lui, oltre il Milan che è però indeciso sul suo arrivo, ci sono anche delle sirene saudite, solo che queste sarebbero state prontamente declinate.