Svelato l’orario della conferenza stampa di Antonio Conte pre Atalanta-Napoli. I dettagli

Sabato 18 gennaio alle ore 20:45 il Napoli giocherà contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Questo match, sarà cruciale per verificare non solo il livello degli azzurri, ma anche a quanto in alto possono puntare. Antonio Conte, tecnico dei partenopei, avrà modo di presentarlo in conferenza stampa. Oltre questo, potrà fare il punto su quanto accade in casa, come ad esempio parlare delle condizioni di Mathias Olivera e non solo. L’evento, si terrà domani venerdì 17 gennaio dalla sala stampa di Castel Volturno alle ore 14:15.