Si è sbloccata la trattativa per l’approdo Alessio Zerbin al Venezia. Lo svela il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio. Secondo quanto riportato, il calciatore classe 1999 si aggregherà presto alla squadra guidata da Eusebio Di Francesco. La formula prevista per questo trasferimento è quello del prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento della salvezza. Dunque, il Napoli ha dato il via libera alla partenza del suo calciatore in terra veneta.