Schwoch: “Conte ha già il sostituto di Kvara, vi spiego”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’addio di Kvara. Ecco cosa ne pensa:

“Garnacho è un giocatore che Conte conosce bene e sono sicuro che la piazza di Napoli lo possa rilanciare. Se Conte fa andare via Kvara sono convinto che abbia già il sostituto. Ormai non ci sono più le bandiere. All’andata contro l’Atalanta il Napoli perse male e credo che ci sia un forte spirito di rivalsa, il Napoli è primo e credo che voglia dimostrare che quella sconfitta al Maradona sia stata solo una casualità. Ma sono sicuro che Conte voglia davvero battere la squadra di Gasperini per un forte spirito di rivalsa”.