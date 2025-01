Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, il Napoli starebbe per raggiungere l’accordo con Garnacho, per poi provare a convincere lo United. Ecco cosa scrive:

“Il Napoli è pronto a offrire 50 milioni + bonus al Manchester United per provare a ingaggiare Alejandro Garnacho, che è l’obiettivo principale del Napoli per sostituire Kvaratskhelia. Per l’ala pronto un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030”.