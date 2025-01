Napoli su Garnacho: i tifosi del Manchester United si oppongono alla cessione

Da quando è emersa l’indiscrezione sull’interesse del Napoli per Alejandro Garnacho, i tifosi del Manchester United si sono riversati sui social per manifestare il proprio dissenso. Instagram, TikTok, Facebook e soprattutto X sono stati invasi da messaggi appassionati indirizzati alla dirigenza dei Red Devils, chiedendo di evitare la cessione del giovane talento argentino.

Mentre in Italia si parla di Garnacho come possibile erede di Kvaratskhelia, per i tifosi dello United questa prospettiva è stata uno shock. Attualmente, il classe 2004 non figura tra le prime scelte del nuovo tecnico Ruben Amorim: nella trequarti del sistema 3-4-2-1, Bruno Fernandes e Amad Diallo sono i titolari, lasciando Garnacho spesso relegato in panchina. Questo scenario potrebbe spingere il club inglese a valutare un’importante offerta da parte del Napoli, che sarebbe disposto a investire per assicurarsi il giocatore.

I tifosi dello United, però, sono contrari. “Garnacho è un fenomeno, non possiamo venderlo!”, scrivono in molti, mentre altri auspicano che Amorim gli dia più spazio in campo: “Merita di essere titolare!”. La situazione è ancora in divenire, con il Napoli determinato a insistere e il Manchester United chiamato a prendere una decisione cruciale sul futuro del suo gioiello.