La Repubblica si è soffermata sulle modalità dell’addio di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli: “Una scelta sua, certo, ma ampiamente condivisa. Se la cessione a gennaio del campione georgiano non fosse stata economicamente provvidenziale pure per il Napoli, infatti, è lecito pensare che De Laurentiis si sarebbe messo di traverso, anche se l’obiettivo stagionale del ritorno in Champions è già stato con largo anticipo ipotecato“.