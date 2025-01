Il Mattino – Napoli, Kvara ha salutato i compagni con un discorso d’addio

Secondo Il Mattino, Khvicha Kvaratskhelia ha voluto salutare i compagni di squadra a Castel Volturno prima di partire per Parigi, dove firmerà il contratto con il PSG: “Ha riunito tutti nello spogliatoio di Castel Volturno e ha preso la parola, lui che solitamente preferisce far parlare i fatti. Ha ringraziato i compagni – oramai ex – per i momenti trascorsi insieme, per le gioie e per i dolori. Per l’accoglienza che fin da primo giorno ha ricevuto all’interno del gruppo, per quello scudetto vissuto insieme e che resterà per sempre nel suo cuore. Poi ha preso la foto che aveva sull’armadietto e ha chiesto a ognuno di loro di apporre la propria firma. La porterà con sé sotto la torre Eiffel dove è atteso già nella giornata di oggi. I bagagli erano pronti da un po’. Prima di partire per Parigi, Kvaratskhelia ha trovato anche il tempo di fare un ultimo saluto alla città. Qualche sera fa, Kvaratskhelia si era recato al murales Maradona ai Quartieri Spagnoli. È voluto andarci per il suo ultimo addio a Napoli. Le immagini sono apparse sui social con un pizzico di ritardo, anche perché Khvicha non aveva chissà che voglia di pubblicizzare quel gesto: doveva essere una cosa sua e basta“.