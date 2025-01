Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il Manchester United avrebbe rifiutato una prima offerta del Napoli per Alejandro Garnacho: “Alejandro Garnacho (20) sarebbe l’identikit perfetto, porterebbe con sé persino un passaporto – argentino – per arricchire la narrazione e semmai pure la retorica, ma per arrivare all’enfant prodige del Manchester United a Manna non è bastato spingersi sino ai 40 milioni di euro, né è semplice immaginare quale sia la frontiera tra fantasia e realtà“.