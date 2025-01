Gazzetta – Napoli, il Bologna valuta Ndoye 30 milioni di euro: non è incedibile

Secondo La Gazzetta dello Sport, per il Bologna Dan Ndoye non sarebbe incedibile, e l’attaccante piace molto al Napoli: “Manna s’è fermato in Italia, ha bussato alla porta del Bologna per Dan Ndoye (24) e ha scoperto che non era più chiusa, come qualche ora prima: la trattativa può considerarsi avviata, attraverso il dialogo necessario per renderla vibrante, e già questo è un indizio. Il Bologna per il momento resiste, 30 milioni di euro non vengono ritenuti cifra sufficiente per alimentare insicurezze, e nelle chiacchierate che verranno, perché altre ce ne saranno, verrà esclusa qualsiasi contropartita tecnica, inclusa Ngonge che sembrava potesse essere una carta da giocarsi e invece no. Con il Bologna è stata allestita una linea privilegiata, che verrà riattivata in giornata, per capire la fattibilità di un’operazione complessa non impossibile“.