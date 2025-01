Garcia torna in panchina alla guida di una Nazionale? Lo scenario

Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli, è al momento senza panchina. Dopo la poco felice esperienza all’ombra del Vesuvio, il tecnico francese non ha ancora trovato un nuovo club da poter guidare. Tuttavia, per lui potrebbero aprirsi le porte ad una Nazionale. Infatti, secondo quanto riportato dalla testata L’Equipe, il suo nome sarebbe in cima alla lista per divenire nuovo Ct del Belgio. La federazione belga, punta a sostituire Domenico Tedesco, ed al momento il favorito sembra essere proprio Garcia. C’è però da battere la concorrenza di Thierry Henry, nome ricihesto dai senatori dello spogliatoio, tra cui Romelu Lukaku.